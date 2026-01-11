Россиян 'вычищают' из Купянска: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

Россияне не смогут восстановить доступ к городу в те сроки, которые им нужны.

Россиян "вычищают" из Купянска Харьковской области, и они не смогут восстановить доступ к городу в придуманные ими сроки. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что ранее в Купянске было около 80 российских военных, но ежедневно они теряют 3-5 человек. По его словам, для окончательной зачистки еще нужно немного времени.

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинское мирное население, которое еще остается в городе, ни украинских военных, которые непосредственно проводят эту зачистку. Но и особой необходимости ускорять этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в те сроки, которые нужны для их завершения", - подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что враг пытается идти с севера, но это не столь успешная затея, как россияне ее изначально представляли. По его словам, невозможность россиян взять Купянск и особенно Купянск-Узловой не дает России возможности проводить дальше наступление в том направлении.

Как сообщал УНИАН, в районе Купянска Харьковской области российские оккупационные войска оказывают активное давление на восточном берегу реки Оскол.

Трегубов отмечал, что враг стремится выбить оттуда Силы обороны Украины. По его словам, особых успехов враг там не имеет.

Примечательно, что в окрестностях самого Купянска река Оскол особой роли не играет, ведь на обоих берегах и в окрестностях города находятся украинские защитники.

При этом он отметил, что на севере россияне активно перебрасывают силы, они пытаются переправляться, потому что сейчас есть лед. По его словам, иногда им это удается.

