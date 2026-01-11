Одесса может уйти под воду: исследователь объяснил, при каких условиях это произойдет

Также попадание огромного количества пресной воды в Мировой океан приведет к его опреснению и исчезновению определенных морских организмов.

Если Антарктида растает, ряд прибрежных городов, в том числе Одесса, окажутся под водой.

Как рассказал РБК-Украина полярник, метеоролог-озонометрист Александр Полудень, антарктические наблюдения имеют важное значение и для Украины, ведь позволяют прогнозировать последствия возможных климатических изменений.

Сейчас Украина расположена в относительно комфортных, умеренных широтах. Здесь не характерны цунами, тайфуны или мощные ураганы, а температуры, осадки и снежный покров остаются в пределах привычных норм. Однако с изменением климата ситуация может существенно ухудшиться - появятся экстремальные так называемые "температурные коридоры", которые будут иметь серьезное влияние на жизнь людей и экосистемы.

Полярник объясняет: если представить, что Антарктида вместе со всеми ледниками планеты полностью растает, уровень Мирового океана поднимется примерно на 70 метров. Для Украины это также критично - например, Одесса расположена на высоте всего 36-39 метров над уровнем моря.

Впрочем, считает полярник, угроза касается не только Украины: значительная часть мировых мегаполисов находится на побережьях, и при таком сценарии они окажутся под водой.

Кроме того, попадание огромного количества пресной воды от ледников в Мировой океан приведет к его опреснению. По словам полярника, это кардинально изменит условия существования морских организмов и может привести к исчезновению отдельных видов.

Выпадение даже одного звена из пищевой цепи способно запустить цепную реакцию - другие виды останутся без пищи и также окажутся под угрозой исчезновения, отмечает исследователь.

Ситуация в Антарктике

Напомним, метеоролог-озонометрист Александр Полудень также рассказал, что полярники зафиксировали в Антарктике тревожные изменения, связанные с глобальным потеплением. В частности, четыре землетрясения в проливе Дрейка, волны от которых дошли до района украинской станции "Академик Вернадский", а такая активность является нетипичной.

Кроме того, зафиксировано почти полное отсутствие нового льда в Антарктике, потому что океан не охладился настолько, чтобы начал формироваться лед. В результате местные животные теряют укрытие и кормовую базу и вынуждены мигрировать дальше на юг.

