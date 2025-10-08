Уже очевидно, что россияне будут атаковать поезда целенаправленно, поэтому и ответ должен быть системным.

Российские оккупанты повадились атаковать "Шахедами" локомотивы на украинской железной дороге, стремясь парализовать главный элемент украинской гражданской и военной логистики. Однако методы противодействия этой угрозе давно придуманы, пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что россиянам удалось превратить "Шахеды" в огромные FPV-дроны, способные атаковать движущиеся цели, наводясь на них в реальном времени. И поскольку враг, очевидно, действует системно, противодействие также должно быть комплексным.

"Но начать возможно с защиты самих поездов и вспомнить, как это делали во Вторую мировую войну. Тогда довольно часто использовались отдельные платформы с зенитными средствами, которые прицеплялись к эшелонам на угрожающих участках", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что платформы с зенитками добавляли к своим эшелонам как советские, так и немецкие войска. Наличие зениток давало возможность отбиться от вражеских штурмовиков, которые в противном случае могли бы просто уничтожить весь эшелон без проблем для себя.

Как отмечают в Defense Express, украинские поезда по тому же принципу можно защитить уже имеющимися средствами борьбы с "Шахедами".

"Необходимо понимать, что враг уже нашел решение для ударов по подвижному составу и будет продолжать его масштабировать и увеличивать глубину таких ударов", - отмечают эксперты.

Как писал УНИАН, украинский военный, командир экипажа беспилотных комплексов объяснил, почему война может вернуться к классической борьбе пехоты и артиллерии, несмотря на нынешнее засилье беспилотников. По его мнению, вполне возможен вариант, когда дронам таки найдут противодействие.

Также мы рассказывали, что в Офисе президента считают необходимым начать кампанию глубоких ударов по центральной России, чтобы рядовые россияне наконец почувствовали на себе последствия войны и захотели ее окончания.

