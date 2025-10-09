Украина смогла нанести удары по целям, расположенным на расстоянии до 2000 километров в глубине России.

Украина переносит войну на территорию России. Масштабы, объемы и интенсивность этой кампании выше, чем когда-либо прежде, что может иметь последствия для рядовых россиян – возможно, не на поле боя, но в их умах и кошельках.

Об этом пишет Foreign Policy в своем аналитическом материале. Автор отмечает, что начиная с августа, Украина с двойной силой атакует российские нефтяные объекты. Очереди за хлебом в России теперь уступили место очередям за бензином.

Российский нефтеперерабатывающий комплекс является важным источником финансирования войны для Москвы. Эксперты утверждают, что Украина еще не вывела из строя половину российских нефтяных объектов и не уничтожила 38% нефтеперерабатывающих мощностей России. Эта цифра является значительно завышенной. Такие показатели бывший топ-менеджер российской энергетической компании Сергей Вакуленко, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра Карнеги "Россия-Евразия" назвал "чушью", добавляет издание.

Правда заключается в том, что Украина смогла нанести удары по целям, расположенным на расстоянии до 2000 километров в глубине России. Но более важным вопросом является то, чего именно пытаются достичь украинские силы, считает автор.

Недавно РФ усилила атаки на газовую инфраструктуру Украины, тогда как раньше целилась в основном по электростанциям. Поэтому ответные удары являются логичным шагом, но какова цель таких действий? Вакуленко считает, что речь идет о попытке "нанести боль населению", российской экономике и помешать российской армии путем создания проблем с топливом. Но третья потенциальная цель, по его мнению, не будет реализована.

"Что касается российской экономики, то украинские удары очень хорошо выполняют одну задачу – ограничивают способность России перерабатывать сырую нефть в более высокоценные нефтепродукты. Это означает, что Россия просто отправляет сырье. Это приносит меньше доходов, и страна исчерпывает портовые мощности, но она все равно выходит на мировые рынки, особенно учитывая то, что российские теневые танкерные флоты работают на полную мощность", – поясняется в материале.

По словам Крейга Кеннеди, эксперта по российской энергетике Гарвардского университета, за 12 месяцев до июля 2025 года непогашенные кредиты российских нефтеперерабатывающих заводов выросли почти до 14 миллиардов долларов. Эксперт предположил, что такой внезапный скачок можно объяснить срочной потребностью закупки нового оборудования для ремонта установок у Китая.

Офензива Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов, возможно, не достигла полного успеха в том смысле, что не заставила режим Путина капитулировать. Но когда речь идет о нефтепродуктах, таких как бензин или авиационное топливо, атаки все же имеют определенное значение, пишет автор.

"В 1940 году, во время битвы за Британию, пилоты истребителей Spitfire имели секретное оружие: высокооктановое авиационное топливо американского производства, которое позволило им победить Люфтваффе. Это был не столько прорыв в нефтепереработке, сколько прорыв в химии, но мелочи могут иметь большое значение, когда страны находятся в состоянии войны. Украина постепенно сокращает эти преимущества", – говорится в материале.

Вакуленко утверждает, что Украина еще не достигла своей цели, но атаки превратились из небольшого неудобства в серьезную проблему.

"Следующим шагом будет то, сможет ли Украина поддерживать это, или сможет ли Россия развернуть эффективную противовоздушную оборону повсюду", – добавил он.

Удары по России: это стоит знать

В Волгоградской области России после атаки дронов загорелся газовый завод "Лукойла". Он является крупнейшим в Южном федеральном округе РФ. Известно, что вся продукция этого предприятия идет на экспорт.

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

