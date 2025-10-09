Этот газоперерабатывающий завод является крупнейшим в Южном федеральном округе РФ и вся его продукция идет на экспорт.

В ночь на 9 октября беспилотники ударили по "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котовое Волгоградской области РФ, в результате чего там начался пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и пожар на заводе. Он отметил, что в Котовском районе вследствие "падения обломков сбитых БпЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса".

Спутниковые снимки NASA FIRMS подтвердили пожар на территории завода.

Коробковский газоперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием по переработке газа в Южном федеральном округе РФ. Производственные мощности составляют 450 млн куб м газового сырья в год. Продукция этого завода, в частности сжиженные газы и бензин, идут на экспорт.

Удары по российским энергообъектам

Два дня назад украинские дроны добрались до НПЗ в Тюмени, установив новый рекорд. Расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

Заместитель командира 14-го отдельного полка БПАК Роман Парханов рассказал, что больше всего от дроновых атак россияне защищают два региона. Речь о Московской области, а также временно оккупированном Крыме.

