Поражены газоперерабатывающий завод и станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти.

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн куб. м природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

Также отмечается, что ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., РФ) - станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

"На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется. Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе ударные дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз поразили в России цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

В частности, горел нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

