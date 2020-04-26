Боевики с начала суток шесть раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Боевых потерь в рядах украинских войск нет.

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил спикер Министерства обороны Михаил Шаравара.

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По его словам, боевики применяли вооружение БМП, автоматические бронированные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«От начала текущих суток, по состоянию на 12 часов вооруженные формирования уже 6 раз нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении с 05:40 до 06:15 оккупанты совершили обстрел наших позиций близ Лебединского, при этом используя вооружение БМП, автоматические бронированные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы», - сказал он.

По словам спикера, рядом с Широкино боевики обстреляли украинских военных из зенитной установки ЗУ-23-2.

«С 07:00 в течение 40 минут с направления оккупированного Докучаевска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Новотроицкого. Кроме того, враг выпустил 1 мину 82-го калибра по нашим позициям недалеко от Богдановки, вне участка разведения», - сообщил Шаравара.

В период с 11:20 по 11:40 боевики осуществили обстрел украинских защитников неподалеку Старогнатовки, используя автоматические станковые гранатометы.

«На Луганском направлении с 06:50 по 07:15 российские оккупационные войска применяли миномет калибра 82 мм во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин по этому направлению», - отметил спикер.

В свою очередь, подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства с целью подавления провокационных обстрелов противника.

«По имеющейся информации, с начала этих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются», - добавил Шаравара.

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток, 25 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один из украинских военных получил ранение.