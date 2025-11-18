Российский Воронеж во вторник, 18 ноября, находился под атакой. Об этом свидетельствуют сообщения в российских телеграм-каналах и видео со взрывами, распространенные ими.
"Над Воронежем слышны взрывы, работает ПВО, сообщают местные жители", - пишет телеграмм-канал ASTRA.
Атаку подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем канале.
"Воронеж под атакой неизвестных объектов", - написал он.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отрапортовал, что якобы "силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей".
"По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля", - написал он.
Тем временем российский военный блогер Fighterbomber заявил, что Украина впервые запустила по Воронежу баллистику - вероятно, из ОТРК "Гром-2".
"Было 5-6 ракет... Это довольно прилично. Это впервые с начала "СВО", насколько мне известно. Ранее такой тип не долетал", - написал он.
Удары по вражеским объектам: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, ночью дроны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭЦ в "ДНР". Атаку подтвердил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин - он назвал ее "беспрецедентной" и сообщил, что обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.
Также 16 ноября были поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, склад дронов подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.