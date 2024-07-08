В Евросоюзе отмечают, что руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности.

В Европейском Союзе считают, что ракетный удар России по крупнейшей детской больнице в Украине "Охматдет" может расследоваться как военное преступление. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Набилы Массрали.

"Ударом по "Охматдету", символу детской медицины в Украине и лечения детских онкологических заболеваний, и нападением на детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия вновь продемонстрировала свою жестокость и полную неискренность в отношении мира и мирных переговоров", - говорится в заявлении.

В частности, согласно международному гуманитарному праву, больницы имеют особую защиту, а дети никогда не являются и не могут быть законной мишенью.

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"Они должны быть защищены во все времена", - говорится в заявлении.

При этом, как отмечают в ЕС, в течение последних двух с половиной лет Россия постоянно терроризирует население Украины путем ведения незаконной агрессивной войны, намеренно массово нанося удары по невинному гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей Украине, с масштабными ракетными атаками и атаками с дронов, все больше применяя планирующие бомбы.

"Умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, которые не являются военной целью, могут классифицироваться как военные преступления и могут быть преступлениями против человечности. Эти и другие военные преступления являются предметом международных расследований, в том числе Международного уголовного суда. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки известно о жертвах в Киеве, на Днепропетровщине и в Покровске.

В частности, председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил о 10 жертвах и десятках пострадавших в городе.

По данным ГСЧС, сегодня всего от российских ракетных ударов погибли по меньшей мере 33 человека. В частности, 22 - в городе Киев, и 11 - в Днепропетровской области.

В то же время, всего ранены 140 человек, из них 74 - в столице, 2 - в Киевской области, и 64 - в Днепропетровской области.

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