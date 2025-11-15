По словам эксперта, Покровск для оккупантов является лишь политической целесообразностью.

Военное командование РФ готово бросать солдат на мясные штурмы Покровска и Мирнограда, чтобы подтвердить факт присутствия своих войск в городах. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо".

"Покровск для россиян является не военной целесообразностью, а лишь политической. Хочу напомнить, что у россиян в последнее время начало появляться немало вот тех флаговтиков в Покровске и Мирнограде ради фото. Информационную кампанию за Покровск и Мирноград россияне фактически проиграли. Путин и Герасимов объявили, что они в Покровске, а это не так. Тем более чтобы линия фронта вокруг Покровска и Мирнограда составляет более 50 км", - отметил эксперт.

По словам Тимочко, даже российские военкоры понимают, что это ложь.

"И хуже всего для них, что российские военкоры начали заявлять, что Герасимов положит без надобности тысячи российских солдат, чтобы доказать, что оккупация городов состоялась не в кредит", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он подчеркнул, что Покровск и Мирноград сейчас находятся в активной обороне, а российские оккупанты не могут полностью зайти в эти города и закрепиться, поэтому боевые действия продолжаются.

"Боевые действия в Покровске продолжаются, россияне зайти не могут. Впрочем, собственно такими информационными вбросами пытаются перебить сообщения, что они уже в Покровске и Мирнограде", - сказал Тимочко.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что россияне меняют свои приоритеты в Покровске и Мирнограде. По словам аналитиков, российские войска отдают приоритет захвату Покровска по ряду причин.

"Возможно, РФ планирует использовать информационный эффект, который повлечет захват города, или надеется, что захват Покровска облегчит последующие усилия по закрытию кармана", - добавили в ISW.

В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман высказался о выводе Сил обороны из Покровска. Он отметил, что это сложнее, чем планировать операции по наступлению или обороне, какой-либо.

"Это наиболее сложная организационная задача. И она уже подготовлена, боевое распоряжение уже готовы. И когда наступит такое время, если придется отходить из Покровска - надо будет просто одна команда. Если ситуация будет такова, что надо отходить - решение уже есть, боевое распоряжение есть в карманах у командиров. Только команда на выполнение еще не поступила", - подчеркнул Гетьман.

