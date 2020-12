Введение универсальной юрисдикции является распространенным в мире принципом относительно преступлений международного характера, пояснил член комитета Александр Бакумов.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (№2689), который позволит привлечь к ответственности военных преступников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Как отметил, представляя законопроект, член Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов, ко второму чтению законопроекта поступила 121 поправка, из которых 36 предлагается учесть, в том числе, частично или редакционно.

Он рассказал, что подавляющим большинством поправок предлагалось изменить универсальную юрисдикцию. "Мы оставили универсальную юрисдикцию в отношении международных преступлений. Но при определенных условиях. Первое - подозреваемое лицо должно находиться на территории Украины, и второе - оно ​​не может быть выдано, передано иностранному государству или международному учреждении для привлечения к уголовной ответственности", - сказал парламентарий.

Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку вступления соответствующих изменений в силу до внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие нормы законодательства.

Бакумов подчеркнул, что введение универсальной юрисдикции является распространенным в мире принципом относительно преступлений международного характера.

Что было раньше

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№2689), что позволит привлечь к ответственности военных преступников.

Что предусматривает документ

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права по уголовно-правовому преследованию за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также на обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

В частности, речь идет о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины, изменений в закон "О применении амнистии в Украине", а также технико-юридических изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Изменениями предусмотрено, в частности, введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть такого действия законодательства об уголовной ответственности, которое не связано с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Также УК дополняется статьей об уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников, предусматривает имплементацию института командной ответственности (responsibility of commanders and other superiors), регламентированного статьей 28 Римского статута Международного уголовного суда, подписанного Украиной.

Среди прочего, предусматривается приведение терминологии, применяемой в статье УК о публичных призывах к акту агрессии или вооруженному конфликту немеждународного характера, к требованиям международного гуманитарного права и изменение минимальной границы наказания за это преступление.

УКУ также дополняется статьями по военным преступлениям в отношении лица; военных преступлений против собственности; военных преступлений, заключающихся в применении запрещенных методов ведения войны; военных преступлений, заключающихся в применении запрещенных средств ведения войны; военных преступлений против гуманитарных операций и использования символов; военных преступлений против движимых и недвижимых ценностей, зданий и центров, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

В законе о применении амнистии предлагается установить, что амнистия не применяется за преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренными этими новыми статьями УК, а также статьями кодекса о преступлениях агрессии, геноцида и преступлений против человечности.

