Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории. Об этом сообщается в Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

Отмечается, что противник продолжает наращивать группировку войск.

"С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты. Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российское командование перебросило в Донецкую область еще две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.

Так, согласно карте, обнародованной OSINT-аналитиком Unit Observer, россияне перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты. Также аналитик отметил, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.

