Украина может стать первой восточноевропейской страной, официальной получившей вооружение от Британии.

Власти Великобритании и Украины начали обсуждение поставок вооружений, среди которых впервые могут быть ракеты.

Об этом сообщает The Times.

По данным собственных источников журналистов, министерства обороны двух стран ведут переговоры о поставках морских ракет класса "поверхность-поверхность" и авиаракет класса "воздух-поверхность" Brimstone.

Первыми могут быть вооружены катера украинских ВМС - их особенность в возможности поражать целый "рой" целей сразу.

Обе ракеты разработаны французской компанией MBDA, но их производили и разрабатывали также и в Великобритании.

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Источник в Минобороны Украины отметил, что если эта сделка состоится, то это станет первой официальной продажей оружия Британией восточноевропейской стране.

Журналисты также отмечают, что переговоры идут на фоне опасений, что президент РФ Владимир Путин может попытаться использовать газовый кризис для захвата еще большей части территории Украины.

Как уже сообщал УНИАН, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко также заявлял, что Лондон предоставит Украине ракетное вооружение и корабли по стандартам НАТО.

Автор: Станислав Кожемякин