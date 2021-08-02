Сейчас судно еще проектируется.

Ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, будут вооружены британскими ракетами.

Об этом рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудз, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что в настоящее время судно еще проектируется, но промышленность Великобритании работает быстрыми темпами над тем, чтобы доработать платформу и увидеть, где можно установить украинские компоненты. Речь идет о газовой турбине, чтобы придать ракетным катерам ту скорость, в которой они будут нуждаться.

"Относительно самого боеприпаса, на корабле, вероятно, будет британская ракета "земля-земля". Мы наблюдаем за "Нептуном", который Украина разрабатывает, который после полного ввода в строй будет боеспособным ракетным комплексом. Но размер этих судов не позволяет разместить "Нептун". Поэтому нам пришлось пойти на меньший, но очень мощный современный ракетный комплекс", – рассказал Тим Вудз.

Читайте такжеГлава МИД Германии объяснил, почему его страна не поставляет Украине оружиеПо словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, платформа будущего ракетного катера будет называться P50U. Он сообщил, что над ней сейчас работают британские и украинские специалисты, и в будущем на кораблях возможна установка украинского "Нептуна".

"Работа над усовершенствованием катеров и вооружения на них будет вестись постепенно. В наших планах – возможность установки на них "Нептунов". Первые катера действительно будут с британскими ракетами. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное оснащение", – отметил Вадим Пристайко.

Великобритания спроектирует для Украины ракетные катера: подробности

21 июня в Одессе на борту британского эсминца HMS Defender был подписан "Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и Военно-морскими силами Украины".

В целом для Украины построят восемь современных ракетных катеров. Чтобы профинансировать работы, Лондон предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 миллиарда фунтов. Первые два катера построят в Великобритании, остальные – в Украине.

Автор: Катерина Шварц