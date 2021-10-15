Впоследствии наша страна получит технологию и сможет строить корабли самостоятельно.

Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и корабли по стандартам НАТО. Кроме этого, нашей стране также передадут технологию строительства кораблей, что позволит привлечь к производству отечественных рабочих и поддержать украинский бюджет.

Об этом в интервью каналу "Дом" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам посла, сейчас Украина и Британия имеют стратегические политические отношения.

"Одна из составляющих этого соглашения между Украиной и Великобританией в прошлом году — кредит, половина которого была нацелена на обеспечение развития нашего флота. Мы находимся буквально за неделю до завершения этого сложного процесса. Я не могу раскрывать все детали, но реализованные четыре направления значительно усилят наш флот", - отметил Пристайко.

Наша страна получит ракетное вооружение, которое существенно усилит украинские способности на море. Это все поможет сбалансировать силы Украины и РФ в Черном море.

"Мы не намерены нападать на Россию, наша задача — защитить наше собственное побережье", - отметил посол.

Читайте такжеВ конце октября Зеленский посетит Великобританию - ПристайкоПосол убежден, что уже скоро Украина получит от Британии два корабля, которые сразу войдут в состав Военно-морских сил. Это будут два современных тральщика, которые соответствуют стандартам НАТО, они имеют самое современное вооружение и самые современные возможности для поиска и обезвреживания мин. Такие корабли стоят на вооружении ВМС Великобритании.

"Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Британии. Сначала их построят в Британии, затем технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших работников на местах, даст возможность поддержать местный и общий бюджеты", - рассказал посол Украины в Великобритании.

Также планируется начало работы по строительству двух военно-морских портов, которых сейчас очень не хватает нашей стране. По словам посла, в Украине построят базы в Черном и Азовском морях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что появилось зрелищное видео "ответа" ВСУ на вражеский обстрел. Украинские военные отреагировали на очередную вооруженную провокацию пророссийских террористов на Донбассе, совершив точный выстрел по позиции врага.

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Автор: Полина Кузенко