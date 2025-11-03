Основное количество боевых действий будет продолжаться именно в Донецкой области.

Донецкая область продолжит быть эпицентром боев в течение наступающей зимы. У российских оккупантов появился новый "дедлайн" [срок] на захват всей области — до конца февраля 2026 года, пишет "РБК-Украина".

Наибольшая угроза сейчас нависает над Покровском, где враг продолжает наступление, и Мирноградом. Оба населенных пункта находятся в так называемом "кармане". Логистика затруднена из-за продолжающихся ударов беспилотников на пути снабжения.

"Куда это зайдет - прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя", - заявил источник издания.

В результате потери этих городов, по его словам, проблема будет разрастаться на севере области. В частности, это касается усиления давления на Северск, Константиновку и Лиман, для продвижения в районе Краматорско-Константиновской агломерации. Также, как пишет СМИ, ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.

Россия хочет достичь ощутимого результата уже к весне 2026 года.

Ранее УНИАН сообщал, что ситуация в Покровске сверхкритическая, россияне заходят хаотично. Хоть у нашего командования и есть намерения восстановить положение и постоянную линию обороны. Однако куча ДРГ врага просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику, заявил комбат "Лютый".

Кроме того, мы рассказывали, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска. Проникновение противника в город сейчас происходит именно с южного и юго-западного направления. Ситуация неустойчивая.

