Накануне в городе слышали взрывы.

В результате вчерашних взрывов во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) был уничтожен штаб "Единой России".

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил во время телемарафона.

"Что касается последних взрывов. которые были непосредственно у рашистов – это разрушенный штаб "Единой России". И это три поджаренных коллаборанта, которые принимали участие в организации "референдума", и уже сегодня остались без своих домов", – рассказал мэр.

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По словам Федорова, силы сопротивления предупреждали коллаборантов о последствиях. Теперь, увидев их воочию, коллаборанты отказываются помогать оккупантам с организацией фейкового референдума.

"Рашисты пообещали всему миру провести фейковый референдум на наших временно оккупированных территориях 11 сентября. 11 сентября это завтра, и точно ничего не будет. Потому что наши жители не соглашаются идти на него, и никто не соглашается сотрудничать с рашистами в организации этого референдума", – добавил Федоров.

Он также отметил, что россияне снова открывали огонь в городе якобы охотясь за дронами.

"Вчера рашисты объявили охоту за дронами, как им казалось, украинскими. Но на самом деле рашисты уже третью ночь таким образом пытаются запугать наших жителей", – сказал городской голова.

Как писал УНИАН, 9 сентября во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе прогремели взрывы.

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