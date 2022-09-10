Также в городе была слышна стрельба.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров на своей странице в Telegram.

В частности, мэр заявил, что Вооруженные Силы Украины желают российским оккупантам "недоброй ночи".

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"В Мелитополе слышны взрывы и стрельба. Подробности выясняем", - сообщил Федоров.

Напомним, по данным Федорова, в Запорожской области оккупационные власти искусственно обесценивают гривну. Так, на временно оккупированных территориях более 70% розничных торговых операций происходит за гривны и только около 30% - за рубли.

Также в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии фальшивыми рублями. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

Ранее так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов давал интервью пропагандистским СМИ и утверждал, что пенсии, которые оккупанты также называют "помощью" в размере 10 тысяч гривен, якобы "потерялись" по дороге из Москвы в Мелитополь.

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