Подрыв автомобиля так называемой "полиции" в Херсоне - это дело рук движения сопротивления

Обезврежено двух местных коллаборантов, сотрудничавших с оккупационным режимом, на одной из улиц Херсона.

Момент взрыва автомобиля попал на видео.

В авто находились двое сотрудников "полиции". По данным разведки, один из них погиб.

Произошло событие 27 июля, кадры с места происшествия были обнародованы сегодня. Подрыв автомобиля так называемой "полиции" в Херсоне – это дело рук движения сопротивления.

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В соцсетях уже пишут о ремонте Антоновского моста, который регулярно подвергается огневым ударам украинской стороны.

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