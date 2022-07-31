Россияне безуспешно пытались применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понесли потери и отошли.

По состоянию на утро 31 июля 2022 года боевой, численный состав и характер действий группировки российских оккупантов остаются без особых изменений. Противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровка, Петровка, Рубежное, Мосьпаново, Перемога, Асеевка, Гусаровка и Чепель.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Нанес авиационный удар возле Старого Салтова.

В направлении Новая Гусаровка – Гусаровка, силами разведывательной группы, пытался уточнить размещения позиций наших войск успеха не имел, группа отошла.

"На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведет штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны наших подразделений", - говорится в сообщении.

Так, на Северском направлении осуществлял обстрелы из артиллерии возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары в районе Спорного и Григоровки.

На Бахмутском направлении вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Зализное. Нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка доразведки позиций переднего края на направлении Стряповка - Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена", - сообщили в Генштабе.

Зафиксировано ведение воздушной разведки вражескими БпЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалиново, Тоненького, Спорного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационные удары неподалеку Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое - Пески и Лозовский - Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БпЛА в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловскому направлении осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времовка и Новополь. Авиационные удары зафиксированы неподалеку Степного и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял районы Чаривного, Орехова и Каменского. Вел воздушную разведку БПЛА у Орехова и Новояковлевки.

"На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия у Дмитровки, успеха не имел, отошел. Безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку Долины, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

"На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны на Криворожском направлении. Продолжает осуществлять огненное влияние и авиационные удары для сковывания действий наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь и усилению войск", - говорится в сообщении.

Противник также производил обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское и Днепр. Вел воздушную разведку наших позиций.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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