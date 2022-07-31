Эшелон прибыл в Херсонскую область из оккупированного Крыма, отметил советник министра внутренних дел.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Херсонской области уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в социальной сети Facebook.

"В ночь с пятницы на субботу, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на ж/д станцию Брилевка, Херсонской области", - сообщил Геращенко.

По его данным, в результате живая сила оккупантов "превратилась в угольки, техника в груды металлолом, а БК взлетел на воздух".

Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.

Напомним, рано утром 24 февраля в Украине началась полномасштабная война с РФ.

Наши воины давали достойный отпор врагам. По состоянию на 31 июля на нашей территории ликвидировали уже 40 830 противников.

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