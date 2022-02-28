В Бердянске жители требуют от российских войск уйти / фото пресс-служба Запорожской ОДА
Жители Бердянска вышли на митинг против российских оккупантов. Люди требуют, чтобы российские войска покинули город.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.
"По состоянию на 13:00 войска РФ находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции. Прямо сейчас у здания исполкома проходит мирный митинг", - говорится в сообщении.
Люди требуют, чтобы российские военные покинуть административные здания и покинуть город Бердянск
"Они стоят под открытым небом с украинской символикой, скандируют "Украина" и другие лозунги, поют гимн", - отметили в облгосадминистрации.