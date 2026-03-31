Дроны в очередной раз атаковали порт Усть-Луга: это уже седьмая подряд атака на регион

В ночь на 31 марта беспилотники в седьмой раз подряд атаковали Ленинградскую область России. Звуки взрывов слышали в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах. Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку, заявив, что по состоянию на 6:00 над областью было сбито 38 беспилотников. Также он подтвердил дополнительные повреждения в порту Усть-Луга. В 07:09 он сообщил, что атака беспилотников закончилась.

Отметим, что порт Усть-Луга уже в третий раз в течение марта подвергается атакам беспилотников. Предыдущая такая атака произошла в ночь на 29 марта. Тогда россияне фиксировали дымовую завесу такого масштаба, что ее было видно с пассажирских самолетов.

Также ранее Силы обороны атаковали стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в этом же регионе. Тогда в Генштабе сообщали, что были поражены резервуарный парк и стендеры на территории предприятия.

25 марта Reuters сообщал, что из-за украинских атак порт Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов. Уже тогда издание называло эти атаки едва ли не крупнейшими по нефтяной отрасли РФ с начала полномасштабной войны.

Ранее OSINT-аналитики обнаружили, что Россия перебрасывала свои радиолокационные станции ближе к границе с Украиной. Отмечается, что некоторые позиции вблизи Усть-Луги, где ранее находились РЛС, стали "заброшенными, без признаков использования или активности".

