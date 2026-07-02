Российские С-400 могут оказаться в Южной Корее: эксперты оценили реалистичность сценария

По мнению экспертов, не исключено, что США могут одобрить продажу Турции двигателей для истребителей Kaan.

Несмотря на активную разработку собственного истребителя Kaan, для которого уже заказаны первые 20 самолетов, Турция не отказывается от намерений вернуться к американской программе истребителей пятого поколения F-35, пишет Defence Express. Эксперты напомнили, что Анкару исключили из этой программы после закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В течение последних одного-двух лет переговоры о возможном урегулировании этого вопроса заметно активизировались. За это время в СМИ появилось несколько сценариев, которые могли бы удовлетворить и Вашингтон, и Анкару. Среди них называли даже наименее выгодный для Украины вариант – возвращение турецких С-400 в Россию.

Ранее также сообщалось, что Москва якобы заинтересована в выкупе собственных комплексов, однако пока нет никаких подтверждений того, что такие переговоры действительно ведутся. Кроме того, остается открытым вопрос, согласились бы Соединенные Штаты на подобное развитие событий.

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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "порадовать Турцию" во время саммита в Анкаре, который состоится 7–8 июля. Это может свидетельствовать об определенном прогрессе в переговорах о возвращении Турции в программу F-35 и возобновлении закупок американских истребителей.

Впрочем, не исключено и более прагматичное объяснение этого заявления. Вероятно, США могут согласовать продажу Турции двигателей для истребителей Kaan.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на собственный источник, вопрос о возвращении Турции в программу F-35 пока окончательно не решен. По информации издания, окончательное решение в значительной степени будет зависеть от того, согласится ли Анкара передать свои комплексы С-400 третьей стране. Одним из потенциальных получателей называют Южную Корею.

Такой вариант объясняют тем, что Сеул может выступить своеобразной нейтральной стороной. В то же время отношения Южной Кореи с Россией остаются напряженными из-за военного сотрудничества Москвы с Северной Кореей.

Реализация такого сценария вызывает немало вопросов

Несмотря на то, что передача С-400 Южной Корее выглядит одним из возможных компромиссов, ее реализация может сопровождаться рядом сложностей, пишут эксперты.

В частности, появление российских зенитных комплексов в распоряжении Сеула потенциально способно еще больше обострить отношения с КНДР. В то же время остается открытым вопрос, насколько сама Южная Корея заинтересована в приобретении таких систем и какие гарантии или компенсации могли бы предложить ей США и Турция.

Не менее важны и практические аспекты. Передача С-400 потребует подготовки операторов и технического персонала, а также решения вопроса с запасами ракет. Кроме того, до сих пор неизвестно, каково количество боеприпасов, находящихся в распоряжении Турции.

При этом не исключено, что в случае передачи комплексы не будут использоваться Южной Кореей напрямую, а будут размещены лишь на хранении, что на данный момент выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий.

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