'Белый список' Starlink имеет еще одно необъявленное ограничение, - эксперт

Введение "белого списка" терминалов Starlink в Украине, в частности, предусматривает, что один человек может зарегистрировать на себя только один аппарат. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Рассказывая о том, почему нужен "белый список" и как это поможет в частности выявлять коллаборантов, Нарожный отметил, что у граждан теперь будет ограничение на один Starlink, который можно зарегистрировать. Ранее таких ограничений не было.

Однако даже если волонтер передал войску несколько "Старлинков", в таком случае ограничение не применяется, поскольку терминалы военных регистрируются не в ЦНАП на имя гражданина, а по другой системе.

"У военных есть специальная программа Delta. Эта программа есть абсолютно во всех подразделениях, и главный связист подразделения регистрирует волонтерский Starlink. Раз в сутки этот список передается компании SpaceX и актуализируется. Если есть перерыв в связи, то он может длиться максимум сутки, до того момента, пока связист подразделения передаст эту информацию, забив в программу Delta. Поэтому проблем с регистрацией никаких нет", - пояснил Нарожный.

Эксперт признает, что в Украине найдутся желающие помочь врагу, которые зарегистрируют на себя вражеские терминалы через ЦНАП. Однако это будут десятки, максимум сотни терминалов Starlink, тогда как россияне до недавнего времени использовали их в количестве десятков тысяч.

Как писал УНИАН, Россия пытается восстановить работу имеющихся у нее терминалов Starlink, пытаясь внести их в украинский "белый список" через различные схемы, в частности фиктивные компании в Украине и подставных лиц. Советник министра обороны и специалист по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что все эти варианты были предусмотрены заранее, а соответствующие риски и механизмы противодействия уже заложены.

Он также предупредил украинцев, которые могут соблазниться "подработкой", что за помощь врагу предусмотрено реальное и длительное заключение, поскольку такая регистрация фактически является прямой фиксацией преступления. Подобную позицию озвучивает и телеграм-канал DroneBomber, отмечая, что установить причастного к легализации российского Starlink чрезвычайно легко и быстро. Даже в случае уничтожения дрона с таким терминалом серийный номер можно восстановить, а данные из регистрации сразу выведут следствие на конкретное лицо.

