Это все станет возможным в случае получения вооружения от Великобритании.

Украина в случае получения от Великобритании в рамках военной помощи ракет для патрульных катеров сможет эффективно противодействовать российской агрессии в Черном и Азовском морях. В случае необходимости корабли врага будут уничтожены.

Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии "Обозревателю".

"Патрульные катера смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям", – заявил Романенко.

По словам генерала, Великобритания может предоставить Украине ракеты класса "корабль-корабль", которые, впрочем, можно использовать и по наземным целям. Как объясняет Романенко, украинские катера могут с помощью ракет уничтожать противника, который будет вести себя агрессивно. Определенным количеством ракет можно уничтожить даже большой корабль.

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"Решение об уничтожении вражеского корабля принимается по необходимости. Изучите случай с Defender. У нас также есть соответствующие подходы по этому поводу. Есть объективные законы войны, в частности возможность применения различного вида оружия", – добавил он.

Романенко прогнозирует, что наличие у Украины такого вооружения приведет к уменьшению числа российских провокаций в морях.

"Провокации были, есть и будут, пока Российская Федерация не изменит свой империалистический агрессивный курс. Но у нас появится возможность более мощного ответа на них", – отметил он. И уточнил, что имеется в виду асимметричное ведение борьбы.

Вооружение от Великобритании: о чем идет речь

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и корабли по стандартам НАТО. Кроме этого, нашей стране также передадут технологию строительства кораблей, что позволит привлечь к производству отечественных рабочих и поддержать украинский бюджет. Об этом рассказал украинский посол в этой стране Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что уже скоро Украина получит от Британии два корабля, которые сразу войдут в состав Военно-морских сил. Это будут два современных тральщика, которые соответствуют стандартам НАТО, они имеют самое современное вооружение и самые современные возможности для поиска и обезвреживания мин. Такие корабли стоят на вооружении ВМС Великобритании.

Автор: Юрий Годован