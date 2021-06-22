Украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа "Сэндаун".

В Одессе между Украиной и Великобританией подписан меморандум о морское партнерство.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью командования Военно-Морских сил ВСУ.

В частности, 21 июня на борту корабля Королевских ВМС Великобритании «Дефендер» подписан меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Подписали документ заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.

Как отметил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, в понедельник подписан меморандум между в рамках договоренностей по кредитованию Украины, которые были подписаны в прошлом году.

«В меморандуме прописано, какие направления нашего сотрудничества будут выполнены в ближайшее время», - добавил командующий.

В ближайшей перспективе украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа «Сэндаун», которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. Корабли поступят после полной ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВСУ. Кроме того восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании. Другие планируется построить в Украине.

Кроме того, как сказано в сообщении, уже спланирована помощь Великобритании в развитии военно-морских баз на Азовском и Черном море.

«Во время мероприятия также была проведена встреча командующего Военно-Морских сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с первым морским лордом Великобритании, адмиралом Тони Радакином, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и вопросы текущего и дальнейшего сотрудничества», - заявили в командовании ВМС.

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Автор: Лариса Козовая