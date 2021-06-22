Также предусматривается реконструкция украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Украина и Великобритания договорились о совместном проектировании и строительстве военных кораблей.

Об этом говорится в меморандуме, который подписали министр по вопросам оборонных закупок Британии Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк. Подписание документа состоялось в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER.

Кроме этого, меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Британии и ВМС Украины предусматривает реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Читайте такжеБритания продолжит подготовку украинских военнослужащих"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством ради укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении на сайте armyinform.com.ua.

Во время подписания меморандума присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Автор: Ирина Погорелая