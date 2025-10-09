Россия атакует не скважины, а заводы, которые занимаются очисткой газа, и которых в Украине значительно меньше.

Восстановление газодобычи в Украине после российских атак может затянуться из-за нехватки необходимого оборудования. Такое мнение в эфире "Новости Live" высказал специалист по коммуникациям Razom we stand Максим Гардус.

"Оборудование нужно найти, законтрактовать и привезти, что сейчас нелегко. Это не та штука, которую можно купить в супермаркете. Его надо заказывать. Иногда оборудование имеет уникальные характеристики под конкретные узлы и агрегаты. И его нужно производить", - пояснил эксперт.

Он отметил, что Россия преимущественно атакует не скважины, а заводы, которые занимаются очисткой газа, и которых в Украине значительно меньше.

Видео дня

"Газ из земли поступает неочищенным и в таком виде в трубы поступать он не может. Он очищается от воды, серы, примесей...И это (повреждение или уничтожение заводов по очистке газа, - УНИАН) довольно болезненно, поскольку таких заводов гораздо меньше, чем скважин", - отметил Гардус.

Он надеется, что после атак россиян на газовую инфраструктуру будет сделан запас материалов для ремонта мощностей.

Атаки России на газовую инфраструктуру Украины - последние новости

Россия продолжает систематические атаки на газовую инфраструктуру Украины. В частности, в результате атаки 3 октября пострадали газодобывающие объекты на Полтавщине и Харьковщине. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, часть объектов газодобычи была повреждена, и некоторые разрушения - критические.

По оценке Bloomberg, российские атаки привели к уничтожению более половины газового производства в нашем государстве.

Из-за этого Украина вынуждена проводить переговоры о дополнительном импорте "голубого топлива". Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила о намерениях дополнительно импортировать около 1,38 миллиарда кубометров.

Вас также могут заинтересовать новости: