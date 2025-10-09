По словам мэра Черноморска, критическая инфраструктура города работает на генераторах.

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения после атаки российских дронов в ночь на 9 октября, сообщил городской голова Василий Гуляев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и частные дома, но добавил, что информации о погибших не поступало.

"Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. Слава Богу, на данный момент информации о погибших нет, однако есть пострадавшие", - отметил глава города.

Он добавил, что электроснабжение отсутствует во всей Черноморской территориальной общине, кроме села Бурлачья Балка.

В компании ДТЭК отметили, что энергетики перезапитывают объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.

"Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в Министерстве энергетики отметили, что продолжают восстанавливать электроснабжение для потребителей.

Также в ведомстве добавляют, что сложной остается ситуация в Черниговской области. Там продолжают применяться ограничения на подачу света. Как сообщили в "Укрэнерго", сейчас там действуют три очереди отключений одновременно.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. Больше всего страдают от российских атак Черниговщина и Сумщина, но оккупанты не забывают и о других регионах.

В частности, в ночь на 5 октября в результате вражеской атаки было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Из-за систематических атак по энергообъектам на Черниговщине введены графики почасовых отключений.

А в городе Шостка энергетики были вынуждены полностью прекращать электроснабжение для запитки помещений местных жителей после российской атаки.

