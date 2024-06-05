Украине необходимо создать демилитаризованную зону у границ со страной-агрессором, подчеркнул Черник.

Ряд западных стран разрешили Украине использовать свое вооружение для ударов по территории России. Сейчас важно не только оттеснить врага, в том числе на Харьковщине, но и создать демилитаризованную зону возле украинских границ с РФ.

"Когда три недели назад наша делегация поехала в Вашингтон и проводили переговоры с представителями Конгресса, Пентагона, Совбеза Соединенных Штатов, мы как раз подчеркивали, что нам нужно создать демилитаризованную зону у наших границ. Мы тогда не обсуждали какие-то конкретные километры, глубину такой демилитаризованной зоны. Мы показывали просто на сколько может доставать тот или иной вид вооружения", – рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

В эфире телемарафона он отметил, что уже известно, какое решение было принято в Вашингтоне. Однако пока, к сожалению, нет разрешения на применение для атак по РФ ракет ATACMS. Это позволило бы Украине иметь возможность наносить удары по территории противника на глубину до 300 км.

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"Это важно для нас. Потому что не только нужно отогнать их вооружение и группировку от границы, но и свести на нет их потуги в том, что они бомбят наши города, используя аэродромы в непосредственной близости к линии фронт или на глубине до 300 км", – акцентировал Чернев.

Чиновник добавил, что украинским Силам обороны нужно "вынести" российские склады с топливом и вооружением.

"Это все – абсолютно легитимные военные цели, на которые соглашаются наши партнеры. Наша следующая задача – получить разрешение на то, чтобы мы могли применять дальнобойное вооружение, такое как ATACMS, по легитимным военным целям на территории РФ", – подчеркнул депутат.

Чернев добавил, что украинская сторона приложила много усилий, чтобы западные партнеры приняли коллективное стратегическое решение разрешить использовать их оружие по территории РФ для защиты от российских атак.

"Нужно понимать, что есть такой тактический уровень применения оружия, который помогает нам отогнать Россию от границы. Действительно, уже самолеты их не так свободно передвигаются в воздухе, не наносят таких ударов, как до того по Харькову. Но есть стратегический уровень, что в первый раз за всю историю противостояния западного мира и ранее Советского Союза, а сейчас РФ, западное оружие используется по российской территории. Это такой психологический барьер, который был преодолен и канцлером Шольцом, и президентом Байденом, другими странами. И это означает совсем другой уровень в этой войне", – констатировал депутат.

Разрешение на удары по РФ западным оружием

Ряд стран-партнеров Украины ослабили запрет на удары по российской территории западным вооружением после повторного российского наступления на Харьковщину. В частности, "зеленый свет" дали Великобритания, Франция, Дания, Чехия, страны Балтии и др.

Удары по территории РФ разрешили и Штаты, однако только по территориям, расположенным вблизи с Харьковщиной. Также для этих ударов нельзя использовать ракеты ATACMS.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. Он считает, что разрешение для Украины наносить удары по военным целям на российской территории не приведет к эскалации.

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