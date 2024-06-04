Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории.

На днях Соединенные Штаты Америки разрешили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области. Силы обороны уже атаковали цели в Белгородской области РФ.

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видно "сгоревшие пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

"Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории – после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области", – отмечает издание.

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Удары по России американским оружием

В конце мая Politico сообщило, что Джо Байден тайно разрешил Украине бить по территории РФ американским оружием, но только у границ Харьковской области. Политика Штатов относительно ударов вглубь российской территории пока остается неизменной.

Позже это разрешение официально подтвердили американские должностные лица. Отмечалось, что оно касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS-ов или ударов на дальнее расстояние.

Уже в начале мая представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что Украину не ограничивали в праве сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты, которые представляют потенциальную угрозу, в частности запускают управляемые авиабомбы.

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