На днях Соединенные Штаты Америки разрешили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области. Силы обороны уже атаковали цели в Белгородской области РФ.
Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видно "сгоревшие пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".
"Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории – после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области", – отмечает издание.
Удары по России американским оружием
В конце мая Politico сообщило, что Джо Байден тайно разрешил Украине бить по территории РФ американским оружием, но только у границ Харьковской области. Политика Штатов относительно ударов вглубь российской территории пока остается неизменной.
Позже это разрешение официально подтвердили американские должностные лица. Отмечалось, что оно касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS-ов или ударов на дальнее расстояние.
Уже в начале мая представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что Украину не ограничивали в праве сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты, которые представляют потенциальную угрозу, в частности запускают управляемые авиабомбы.