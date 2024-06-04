Шольц заявил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разрешение для Украины наносить удары по военным целям на территории РФ немецким оружием не приведет к эскалации. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern.

"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков", -сказал канцлер Германии.

По его словам, решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц уверил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

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Удары оружием Запада по территории РФ

Как сообщал УНИАН, США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Германия также разрешила Украине атаковать цели на территории России немецким оружием.

3 июня командир батальйона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко сообщил, что украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ.

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