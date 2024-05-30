Некоторые назвали ошибкой решение запретить такие удары.

Украина активно призывает партнеров разрешить удары по российской территории западным оружием. В последнее время все больше стран высказываются "за".

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такой запрет усложняет защиту Украины, поэтому пришло время подумать над его отменой. УНИАН публикует заявления партнеров по этому поводу.

Кто высказался "за"?

Великобритания. Первым появилось заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что украинская армия может бить их оружием по целям в России. В Москве сразу же заявили, что будут наносить удары по "военным объектам и технике Великобритании" в Украине и за ее пределами.

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Дания. Премьер Метте Фредериксен заявила, что украинская армия может использовать их оружие по целям РФ за пределами Украины, если это соответствует международному праву.

Чехия. Премьер Петр Фиала назвал слова генсека НАТО абсолютно логичными. "Украина, безусловно, имеет полное право использовать все средства защиты", - добавил он.

Франция. Президент Эммануэль Макрон вчера поддержал удары по РФ, отметив, что оккупационные войска атакуют Украину со своих баз на территории России.

"Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что поставляем оружие, но не позволяем защитить себя. Мы считаем, что им должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, из которых была атакована Украина. Но мы не должны позволять им поражать другие цели в России", - сказал он.

Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступает против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сказал, что Украине разрешено защищаться до тех пор, пока она будет соблюдать условия стран-поставщиков оружия и международного права.

"Украина имеет все возможности, согласно международному праву... Об этом надо сказать прямо. Мне кажется странным, когда некоторые люди утверждают, что нельзя позволять защищаться и принимать соответствующие меры", - сказал он.

Нидерланды. Министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что удары по целям на территории России вообще не должны быть предметом дискуссии в Европейском союзе.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - добавила она.

Страны Балтии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ситуация на фронте демонстрирует последствия неспособности Запада предоставить Украине оружие и наложения ограничений его применения. "Мы говорим не о гражданских, а о легитимных военных целях", - пояснил он.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис также назвал этот запрет ошибочным. "Украинцы должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся к нападению на Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", - добавил он.

В Министерстве обороны Эстонии также выступили за разрешение на удары по российской территории."Украина имеет собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1000 километров, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, которые имеют дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - цитирует министра Ханно Певкура Украинская правда.

Канада. Министр иностранных дел Мелани Жоли поддержала удары по России, отметив, что такого запрета со стороны Канады не было.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на ее стороне. У Канады нет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с ВСУ", - заявила Жоли.

Финляндия: В МИД говорят, что также не устанавливали ограничений по оружию, которое поставляют украинской армии.

"Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, а Украина имеет право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. Сюда также входят атаки на военные цели на территории нападающего, необходимые для самозащиты", - сказала глава министерства Элина Валтонен.

Швеция. Министр обороны Поль Йонсон напомнил, что Украина является объектом неспровоцированной и незаконной агрессивной войны со стороны РФ.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться с помощью военных действий, направленных против территории противника, если эти действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту", - заявил он.

Польша: Заместитель министра обороны Цезари Томчик заявил, что Россия делает то, что хочет, поэтому украинское войско не должно иметь никаких ограничений.

"Польская позиция четкая: Украина должна иметь возможность воевать тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", - сказал он.

Кто высказался против?

Италия. Глава Министерства иностранных дел Антонио Таяни заявил, что их оружие никогда не должно использоваться для ударов по РФ.

"Мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать в Украину и не хотим, чтобы военные средства, которые мы отправляем, использовались за пределами украинских границ", - сказал он.

США. В Пентагоне неоднократно заявляли, что не меняли свою позицию относительно ударов по России. Она заключается в том, что Украина должна защищаться в пределах собственных границ.

В то же время вчера государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что не исключает способность Вашингтона "адаптировать и откорректировать" свою позицию по этому вопросу.

Бельгия. Глава правительства Александр Де Кроо заявил, что истребители F-16 и другое оружие, которое получит от них Украина, могут использоваться только на ее территории.

"Все, что входит в наше соглашение, украинская армия может использовать на украинской территории", - заявил он.

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