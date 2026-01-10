Буданов назвал две главные проблемы, подрывающие обороноспособность Украины

По его словам, готовятся эффективные решения для решения этой проблемы.

Коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также самовольное оставление частей (СЗЧ) в войсках - это проблемы, которые влияют на обороноспособность Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов в Telegram. "Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках - проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность", - написал он.

Буданов сообщил, что провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны.

"На повестке дня - противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СЗЧ в армии", - детализировал он.

По словам Буданова, злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы.

"Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - добавил руководитель ОП.

Буданов в должности руководителя Офиса президента

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Буданов вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны будут заниматься вопросамивозвращения украинцев из российского плена.

Ранее вопросами обмена и возвращения в Украину военнопленных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Кирилл Буданов в период занятия должности руководителя Главного управления разведки Минобороны, СБУ, а также Андрей Ермак в момент пребывания на должности руководителя Офиса президента.

