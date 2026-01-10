РФ готовит новобранцев на захваченных территориях: пленный оккупант раскрыл место полигона

Оккупанты используют украинскую землю только как ресурс для продолжения войны.

Российские оккупанты используют временно захваченные территории Украины как полигоны для подготовки новобранцев.

Об этом рассказал российский военнослужащий, взятый в плен бойцами 110-й отдельной механизированной бригады, сообщили в бригаде.

По словам пленного, подготовку новобранцев оккупанты проходили на временно захваченных территориях Украины. В частности, вблизи Мариуполя оккупанты устроили полигон для подготовки своих солдат. Там его обучали сначала как разведчика, затем – как разведчика-снайпера. Он сказал, что стал старшим среди разведчиков-снайперов, когда на полигоне появились новые люди.

В бригаде отметили, что вместо развития захваченных территорий Россия превращает их в военные полигоны, базы и склады, "используя украинскую землю исключительно как ресурс для войны".

Как сообщал УНИАН, на Купянском направлении 127-я отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада взяла в плен гражданина Кубы Джоанди Депалазу, получившего позывной "Никто".

По словам кубинца, в Москве он проработал 8 месяцев, хотя его виза в России была действительна только три месяца. Депалазу отметил, что жить в статусе нелегала в столице России ему было трудно.

Кубинец утверждает, что не подписывал контракт с Минобороны РФ, чтобы участвовать в войне против Украины, поэтому его должны были депортировать на Родину. Однако через 6 дней его отвезли на фронт.

