ВСУ имеют на вооружении редкую пушку с феноменальной точностью, но есть один нюанс

Основная проблема орудия – это небольшая дальность действия.

Украинские Силы обороны используют на фронте довольно редкие, но эффективные образцы вооружения, одним из таких примеров является советская пушка 2Б-16 "Нона-К". Как пишет Defense Express, эта пушка обладает просто "феноменальной" точностью, однако у нее есть и серьезный недостаток в эксплуатации, особенно в современных условиях войны.

Как рассказывают в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, пушка оказалась довольно эффективной в уничтожении врага - как пехоты, так и укрытий и позиций минометных расчетов, а также СПГ и АГС. Сначала эту пушку отправили на Бахмутское направление, где она принимала непосредственное участие в обороне города. Также она прикрывала наши войска на линии границы во время Курской операции.

Основной недостаток

Основная проблема пушки – это небольшая дальность действия. Так, эффективная дальность в зависимости от используемых снарядов может достигать 7-8,8 км, максимальная – до 12,8 км, что в условиях массового использования дронов и увеличения "килзоны" является проблемой.

Поэтому, как отмечают в бригаде, на сегодняшний день пушку в боях не используют – ждут весенне-летнего периода, когда ее можно будет спрятать в "зеленке".

Феноменальная точность

В то же время при условии качественного маскирования, а также обученности экипажа "Нона-К" является действительно эффективной - благодаря высокому уровню точности.

Так, военные рассказывают о случае, когда к этой пушке получили некачественный боекомплект и чуть менее трети снарядов не разрывались. Тогда одним из таких некачественных боеприпасов, просто "болванкой" удалось уничтожить одного из россиян - прямым попаданием.

Артиллерия на фронте

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отмечал, что в Украине смогли значительно нарастить производство самоходных артиллерийских установок "Богдана". России же нечем похвастаться в артиллерии.

Также ранее стало известно, что Северная Корея поставляет в Россию 122-мм пушки Д-74, однако российские артиллеристы жалуются, что она часто выходит из строя из-за низкого качества производства. Так, прочность металла пушки сравнили с "прессованным рисом".

