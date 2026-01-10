Отключение света в Киеве: Свириденко сказала, когда столица перейдет на плановые графики

На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения.

Продолжается работа над восстановлением энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области. В Киеве ожидается полный переход на плановые графики отключения света до конца суток.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "На данный момент система теплоснабжения запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск снабжения непосредственно в дома. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня", - заявила она.

По словам Свириденко, ситуация с электроэнергией остается более сложной. Так, правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения.

"Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", - рассказала премьер.

Кроме того, она отметила, что по Киевской области тоже продолжаются восстановительные работы.

"Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов. Ожидаем, что люди получат свет в домах уже до конца суток", - резюмировала глава правительства.

Ситуация со светом в Киеве и области

Как сообщал УНИАН, сегодня по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применяли экстренные отключения электроэнергии.

Впоследствии в Минэнерго заявили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и области удалось стабилизировать. В ведомстве отметили, что в Бориспольском и Броварском продолжают действовать экстренные отключения. Однако остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объяснил, что экстренные отключения вводились из-за проблемы, которая была на одном из звеньев энергосистемы.

