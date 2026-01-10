Алану Бадоеву - 45: клипмейкер начал день рождения с признаний

Режиссер поблагодарил всех, кто есть в его жизни.

Украинский режиссер, сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев в день рождения рассказал подписчикам, как изменились его взгляды на жизнь.

Сегодня, 10 января, мужчина празднует свое 45-летие. Он опубликовал в Instagram-аккаунте подборку фотографий разных лет, признавшись, что из его жизни исчезла лесть, потому что она больше не действует. Также он постепенно избавляется от ревности, ведь принятие себя дает понимание, почему тебя могут любить и ценить другие:

"Начинаю свои замечательные 45. Для меня это возраст уверенности в себе, знаний, на которые я опираюсь интуитивно, и точного понимания людей. Интересно, но когда ты созрел как человек, тебя почти невозможно обмануть. Мне достаточно короткого разговора, чтобы понять, с кем я общаюсь. И нет, это не об оценке, потому что я не оцениваю людей. Это только о том, хочу ли я впускать человека в свою жизнь. Хочу ли сосуществовать вместе и делить космос мыслей".

Клипмейкер говорит, что научился отпускать людей и принимать окончание дружбы без обид и ссор. Он поблагодарил всех, кто был рядом с ним, заверив, что они помогли ему стать собой.

"И в то же время моя абсолютная любовь и уважение к каждому, кто остается рядом и с кем мы вместе создаем творчество, разговоры, неповторимые моменты борьбы и побед. Со мной не всегда легко, но жить можно. Я знаю, что еще успею оставить после себя самое главное. Творчество, которым будут гордиться мои дети и которое, возможно, сможет вдохновлять и ваших. Я люблю жизнь. Все, что в ней есть. Каждое испытание, боль и даже слезы. Это словно приправа к главному блюду. Счастье жить", - добавил Бадоев.

Напомним, недавно клипмейкер хвастался, что начал год со встречи со своей взрослой дочерью Лолитой.

