Давний джинсовый тренд снова в моде у поколения Z и миллениалов (фото)

Этот фасон сочетает в себе трендовую эстетику и практичность.

Джинсы со шнуровкой, которые еще недавно считались устаревшим элементом гардероба, снова возвращаются в моду и становятся одним из главных деним-трендов сезона.

Об этом пишет издание Who What Wear, отмечая, что именно этот фасон сегодня одинаково поддерживают и представители Gen Z, и миллениалы, выбирая его за комфорт, непринужденность и стильный вид без лишних усилий.

Джинсы со шнуровкой впервые стали популярными в конце 90-х и начале 2000-х среди поклонников хип-хопа, а также в скейт-культуре. Однако они оставались скорее нишевым трендом, пока в последние несколько лет внимание соцсетей, особенно TikTok, не вернуло интерес к регулируемому дениму.

Как отмечает издание, современные drawstring-джинсы существенно отличаются от своих версий из 1990-х и начала 2000-х. Вдохновленные трендом на расслабленные силуэты, они имеют мягкую посадку и регулируемую талию, что делает их универсальными для повседневных и более собранных образов.

Возрождению тренда способствовали соцсети и подиумы, а отдельную роль сыграла актриса Марго Робби, которую заметили в джинсах со шнуровкой во время одного из выходов в аэропорту.

