Путин прячет ракетные заводы вглубь России от украинских атак, - The Telegraph

Объекты Роскосмоса будут перенесены из Москвы и окрестностей в отдаленные уголки страны.

Россия перемещает объекты, связанные с производством ракет, дальше вглубь страны, поскольку Украина усиливает удары беспилотниками, пишет The Telegraph.

В частности, стало известно, что объекты Роскосмоса, российского государственного агентства по космическим полетам и аэрокосмическим исследованиям, будут перенесены из Москвы и окрестностей в отдаленные уголки страны, куда будет сложнее проникнуть беспилотникам и ракетам.

В частности, производственные мощности московского Государственного научно-производственного космического центра им. Хруничева также будут перенесены в Омск на юго-западе Сибири, а мощности по производству ракетных двигателей, расположенные в Химках Московской области, будут перенесены в Пермь, недалеко от Уральских гор.

Хотя Роскосмос позиционирует себя как гражданское космическое агентство, он активно участвует в производстве ракет для войны России в Украине, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, таких как ядерная ракета РС-28 "Сармат", которую российские СМИ называют "самым смертоносным оружием в мире".

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что агентство приняло решение о переносе производства для оптимизации выпуска и сокращения затрат.

"Однако это происходит на фоне растущей обеспокоенности кремлевских чиновников возможностями украинской кампании дальних ударов, которая проникает все глубже на территорию России, поражая объекты, связанные с нефтедобычей и военной техникой", - отмечается в статье.

За последние недели атаки Киева усилились – в их числе удары по критически важным экспортным терминалам России на Балтийском море, а также атака на один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ в Чапаевске.

При этом Киев изменил стратегию, и теперь систематически ослабляет российскую ПВО в локальных районах, чтобы сделать зону поражения уязвимой, прежде чем наносить удары по критически важным целям в течение нескольких дней подряд.

Самые дальнобойные удары Украины до сих пор распространялись на расстояние около 1900 километров от ее границ в Россию, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал беспилотники и ракеты, способные с высокой точностью преодолевать расстояние в 3000 километров.

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Стрела" в Брянской области России. Это предприятие производит комплектующие для ракет, в частности, Х-59, которыми враг не раз обстреливал украинские города.

Также на военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны Украины уничтожили 4 борта и базу тяжелых БпЛА "Орион", самолет АН-72П и радиолокационную станцию "Меч".

