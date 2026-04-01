Производит компоненты для ракет Х-59: в России поражен важный завод

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Стрела" в Брянской области России. Это предприятие производит комплектующие для ракет – в частности, Х-59, которыми враг не раз обстреливал украинские города.

О поражении российского завода сообщил Генеральный штаб ВСУ. По данным проекта War Sanctions от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пораженное предприятие "Стрела" специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров и другой электроники.

Компания выполняет заказы российского ВПК, отмечают в разведке.

"В рамках кооперации по производству управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А осуществляет поставку дросселей Д13-10б, Д13-21б и Д13-21В в адрес АО "Ярославский радиозавод", которые используются для производства передатчиков телевизионных СБ-1АМ (входит в состав аппаратуры Т1А-02)", – говорится в справке.

Завод находится под санкциями США и Украины.

Стоит отметить, что в сообщении Генштаба также говорилось об ударах украинских защитников по вражеским пунктам управления БПЛА в районах Зализнычного и Долинки Запорожской области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по командно-наблюдательному пункту вблизи Успеновки в Днепропетровской области.

"Также зафиксировано поражение скопления живой силы противника недалеко от Сосновки и склада материально-технических средств в районе Якимовки в Запорожской области. Среди прочего, поражен и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Новосветовки на ВОТ Луганщины", – говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Атаки по России

Le Monde пишет, что атаки Украины по нефтяным объектам страны-агрессора делают систему хрупкой и уязвимой к сбоям. СМИ подсчитали, что до ударов в минувшие выходные было парализовано не менее 40% экспортных мощностей России по добыче нефти, что эквивалентно 2 млн баррелей в сутки.

Между тем главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что уже летом 2026 года будет готова новая украинская баллистическая ракета. Ее дальность составит 850 километров. По мнению Штилермана, этим оружием можно наносить удары по Москве.

