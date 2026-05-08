Силы обороны поразили нефтяной объект в Ярославле в 700 км от Украины, - Зеленский (видео)

Этот удар является ответом на постоянные обстрелы Россией мирных украинских городов и сел.

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному объекту в российском Ярославле. Этот объект помогал получать средства для финансирования войны России против Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram. "Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил ВСУ и военную разведку за такое проявление справедливости:

"Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит".

Парад в Москве

Как сообщал УНИАН, в последние дни Российская Федерация уже несколько раз объявляла о перемирии на 8-9 мая, но ее захватнические войска не прекращают обстреливать Украину. В частности, со стороны России не было даже имитационной попытки прекратить огонь.

Российского диктатора Владимира Путина в Кремле будут усиленно охранять во время парада 9 мая. Также в Москве введены усиленные меры безопасности: переброска дополнительных систем ПВО, ограничение движения, отключение мобильного интернета и SMS, временное закрытие аэропортов.

В РФ угрожают нанести ракетные удары по центру Киева, если Украина попытается сорвать парад.

