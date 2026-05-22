Дата 22 мая связана со многими украинскими народными верованиями.

Дата 22 мая принесет нам много поводов для празднования, но также предупредит об опасностях. Чтобы понять украинские обычаи дня, стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, ведь народные верования тесно связаны с православными. А в мире в это число проводится несколько культурных и экологических мероприятий.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны это число будет обычной пятницей. Ни один официальный праздник сегодня в Украине не отмечается, однако у школьников подходит к концу учебный год. Поэтому в некоторых школах уже прозвучит последний звонок 2026.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые придерживаются нового стиля в праздновании православных святцев, 22 мая чествуют мученика Василиска Команского. Ему молятся об укреплении веры, прибавлении душевных сил и помощи в преодолении личных трудностей.

В старом календаре праздник сегодня проводится в честь знаменитого чудотворца Николая Мирликийского, покровителя вдов, сирот и моряков. В народных верованиях дата получила название Летний Николай.

Какой сегодня праздник в мире

22 мая проводится экологическое событие - Международный день биоразнообразия. Он призывает людей бережно относиться к природе, экономно расходовать её ресурсы, не мусорить и высаживать больше местных растений, чтобы стимулировать развитие фауны в своем регионе.

Также в это число наступает неофициальный праздник любителей детективов - День Шерлока Холмса. В честь него поклонники жанра проводят тематические вечеринки, устраивают квесты и перечитывают книги о знаменитом сыщике.

Есть и иные всемирные праздники сегодня - День готов, День знаний про преэклампсию, День "Будь собой", День городских фермеров, День ванильного пудинга и День покупки музыкального инструмента.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена в эту дату обычно наступало потепление, но вместе с ним начинался сезон гроз. Люди радовались дождю, поскольку он польет землю и запустит рост растений. Про это число есть такие приметы:

прошел ливень с грозой - к хорошему урожаю зерна;

если похолодало, то плохо уродят огурцы;

появилось много комаров и мух - к жаре;

если рябина уже цветет, то будет короткое лето и ранняя осень.

Наши предки называли праздник 22 мая несчастливым и даже опасным. Верили, что из нор выползают змеи и становятся агрессивными, поэтому старались не ходить в дикие места. Вместо этого украинцы оставались дома, занимаясь уборкой и рукоделием.

Что нельзя делать сегодня

Крайне неудачным сегодня праздник считается для любых начинаний и важных дел - всё пройдет не так, как задумано. Не стоит даже делиться планами с окружающими, иначе ничего не получится. Также под запретом конфликты, работа с документами и финансами, огородные хлопоты.

