По словам эксперта, желатин фактически представляет собой гидролизованный коллаген, необходимый для поддержания здоровья суставов.

Желатин давно стал привычным ингредиентом для десертов, холодцов и разнообразных желеобразных блюд, однако вокруг него до сих пор существует много споров: одни считают его полезным, особенно для суставов и костей, другие же, наоборот, опасаются возможных рисков для здоровья.

Врач-диетолог Оксана Мелоян объяснила в комментарии УНИАН, из чего на самом деле делают желатин, чем он отличается от агар-агара и кому стоит ограничить его употребление.

Из чего делают желатин пищевой – чем он отличается от агар-агара

Диетолог объяснила, что желатин получают в процессе переработки хрящей, сухожилий, костей и шкур животных: это сырье сначала вываривают, затем высушивают и измельчают до порошкообразного состояния. По сути, речь идет о частично разрушенном белке коллагене.

В то же время агар-агар имеет совершенно другое происхождение. Как отметила специалист, его производят из красных и бурых морских водорослей, которые также проходят процесс вываривания и сушки, но по своей структуре этот продукт является полисахаридом.

Также она обратила внимание на разницу в свойствах: агар-агар является более термостойким и может повторно растапливаться без потери своих характеристик. Желатин же после повторного нагрева теряет желирующую способность.

Что лучше – желатин или агар-агар

Мелоян отметила, что выбор между этими продуктами зависит от образа питания и потребностей человека: для веганов и вегетарианцев, например, лучшим вариантом будет агар-агар, поскольку он имеет растительное происхождение.

Кроме того, он подходит для блюд, которые нужно повторно нагревать и снова превращать в желеобразную массу.

В то же время желатин имеет более высокую пищевую ценность по содержанию белка, тогда как агар-агар, по словам врача, содержит лишь около 2 граммов белка на 100 граммов продукта.

Какая польза от желатина для здоровья – сколько его можно есть

По словам врача, коллаген в желатине положительно влияет на хрящевую и костную ткань, однако не стоит воспринимать его как полноценное лечебное средство для суставов:

"Польза от желатина для опорно-двигательного аппарата человека может быть минимальной".

В первую очередь этот продукт имеет именно кулинарное значение и используется для приготовления желе, десертов или зефира.

Также Мелоян напомнила, что желатин является источником большого количества белка: в одной столовой ложке может содержаться от 6 до 11 граммов белка, необходимого для построения клеток организма и поддержания мышц.

Впрочем, она уточнила, что этот белок не является полноценным, поскольку в составе отсутствует аминокислота триптофан.

Какие противопоказания у желатина

Специалист обратила внимание, что желатин содержит оксалаты – соли щавелевой кислоты, которые могут способствовать образованию камней в организме. Из-за этого продукт нежелателен для людей с камнями в почках, желчном или мочевом пузыре.

Более того, при чрезмерном употреблении возможны запоры и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. А еще, как подчеркнула диетолог:

"Этот продукт существенно повышает свертываемость крови, что может спровоцировать образование тромбов".

Поэтому людям с тромбозами, тромбофлебитами или склонностью к запорам лучше избегать частого употребления блюд с желатином.

В остальных случаях оптимальным считается употребление желатина примерно 2–3 раза в неделю. При этом одна порция составляет около 10 граммов сухого продукта, который нужно разводить в соответствии с инструкцией.

справка Оксана Мелоян Диетолог Оксана Мелоян. Училась в Тернопольском государственном медицинском университете. Окончила вуз в 2015 году по специальности «Семейная медицина». Два года училась на интернатуре. Затем прошла переквалификацию и стала диетологом.

