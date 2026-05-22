Трамп разрушил американскую дипломатию, от чего пострадала и Украина, – Reuters

Вместо стратегии внешней политики у США теперь твиты Трампа, которые часто противоречат друг другу.

Администрация президента США Дональда Трампа все больше разрушает традиционную американскую дипломатию, вынуждая союзников Вашингтона искать неформальные каналы коммуникации в условиях непредсказуемости решений Белого дома. Об этом говорится в обширном материале Reuters.

Отдельное внимание в публикации уделено Украине и работе бывшего посла США в Киеве Бриджит Бринк. Она рассказала, что после конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года США внезапно прекратили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

По словам Бринк, это создало риски не только для украинцев, но и для американских дипломатов в Киеве, которых защищали предоставленные Пентагоном системы ПВО и другое вооружение.

"У меня на месте было 1000 человек, все гражданские. И нас защищали украинцы, используя американское и другое оборудование", – заявила она в комментарии журналистам.

Бывшая дипломатка отметила, что решение о приостановке помощи было принято без объяснений. По ее словам, сотрудники посольства обращались в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, однако ответа не получили.

Reuters отмечает, что при президентстве Трампа традиционные механизмы координации между Белым домом и дипломатическими миссиями фактически ослабли. Бринк рассказала, что при администрации Джо Байдена она регулярно участвовала в координационных совещаниях Совета национальной безопасности США по поводу войны в Украине, однако после возвращения Трампа такие встречи прекратились.

По информации агентства, часть американских чиновников начала ориентироваться не на официальные инструкции, а на посты Трампа в соцсетях как на источник сигналов о политике США в отношении Украины и НАТО.

Бринк в конечном итоге подала в отставку в апреле 2025 года. Она объяснила это несогласием с политикой "умиротворения" России, которую, по ее мнению, проводил Трамп, пытаясь сблизиться с российским лидером Владимиром Путиным и возлагая вину за войну на Украину.

