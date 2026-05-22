Украина отвоевала огромные территории после отключения Starlink для россиян, - Пентагон

Возможности оккупантов в Украине были временно, но значительно подорваны прекращением работы терминалов.

В ходе наступления украинских военных в начале этого года было отвоевано около 400 кв км после того, как тысячи терминалов Starlink российских оккупантов перестали работать

Согласно данным Разведывательного управления Пентагона, на которые ссылается Bloomberg, наступление стало первым территориальным приобретением Украины за три года благодаря тому, что возможности оккупантов были сильно ослаблены после отключения этих терминалов.

В отчете говорится, что "российские военные возможности в Украине были временно, но значительно ослаблены после февральских попыток украинских властей деактивировать тысячи терминалов Starlink, которые незаконно использовались российскими войсками для координации передвижений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах с ненадежной или легко заглушаемой связью".

Издание добавило, что оккупанты в Украине столкнулись с двойным ударом по своей связи после отключения по решению Кремля мессенджера Telegram.

В заключении Разведывательного управления подчеркивается ценность этих огромных платформ в войне. Тем не менее, в управлении сделали вывод, что "по состоянию на март российские военные сохраняли общее преимущество над" ВСУ "по большинству функций ведения боевых действий".

Использование Starlink россиянами

Компания SpaceX Илона Маска активно сотрудничала с американскими военными, чтобы остановить незаконное использование Россией терминалов в Украине.

SpaceX "активно предоставляла информацию для поддержки расследований и предотвращения использования терминалов" российскими войсками в Украине.

В августе 2024 года SpaceX получила контракт от Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризированной версии своей спутниковой сети Starlink.

