Магнитные бури 22 мая: ученые рассказали, будет ли шторм перед выходными (график)

На данный момент скорость солнечного ветра снизилась.

Перед выходными геомагнитное поле будет спокойным, магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, параметры солнечного ветра на данный момент вернулись к уровням, близким к фоновым, и дальнейших возмущений не ожидается.

Ожидается, что геомагнитная активность останется в спокойном состонии на протяжении 22, 23 и 24 мая.

Видео дня

Данные meteoagent также свидетельствуют, что магнитных бурь в ближайшее время не будет. Кр-индекс не поднимется выше 3, а магнитная буря начниается с 5.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце - что изчестно

Учёные приблизились к разгадке причин магнитных бурь, выяснив, где внутри Солнца зарождаются мощные магнитные поля. Исследование показало, что главный источник солнечной активности расположен примерно в 200 тысячах километров под поверхностью звезды – в зоне тахоклины, между радиационным слоем и конвективной оболочкой.

Именно здесь формируются магнитные потоки, которые со временем вызывают появление солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов, влияющих на Землю. Анализ наблюдений подтвердил, что процессы внутри Солнца связаны с 11-летним циклом активности. Учёные также выяснили, что изменения в глубинных слоях могут проявляться на поверхности спустя годы, что поможет заранее прогнозировать усиление магнитных бурь.

Вас также могут заинтересовать новости: