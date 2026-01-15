СБУ подсчитали, сколько ударов РФ нанесла по украинской энергетике с октября

Удары РФ по энергетике являются последовательной политикой Кремля, отметили в СБУ.

С начала отопительного сезона СБУ зафиксировала и задокументировала 256 воздушных атак России по энергообъектам и системам теплоснабжения Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что с начала октября 2025 года россияне целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Кроме того, было нанесено 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.

"Служба безопасности Украины собрала необходимую доказательную базу, которая подтверждает, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности", – отметили в СБУ.

Служба добавляет, что каждая из атак была комбинированной, с использованием десятков российских дронов и ракет. Больше всего ударов по объектам тепловой и электрической генерации враг нанес в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Отмечается, что в период резкого похолодания такие удары привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.

"Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения. Одной из особенностей этой статьи является то, что она определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в зарубежных судах", – добавили в СБУ.

Российские атаки по энергетике: важные новости

Ранее экс-министр обороны и экс-глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что по сравнению с Харьковом, Киев был гораздо хуже подготовлен к российским ракетно-дроновым ударам по энергосистеме зимой. По его словам, это привело к массовым отключениям света, тепла и горячей воды у горожан.

Между тем Atlantic Council пишет, что РФ пытается использовать зиму как инструмент давления на гражданское население. Эксперты отмечают, что удары по гражданской инфраструктуре являются одной из немногих стратегий, на которые сейчас делает ставку Владимир Путин, пытаясь достичь прорыва на фоне отсутствия успехов на фронте.

