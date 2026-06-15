Массированный удар по Украине: эксперт раскрыл, сколько дней Россия накапливала ракеты

Цель россиян - собрать достаточное количество ракет, чтобы проломить украинскую ПВО.

Оккупанты изучают вопрос об украинских средствах противовоздушной обороны (ПВО) и пытаются использовать запас антибаллистических ракет. Об этом сказал Андрей Ткачук, майор ВСУ, в эфире Radio NV, комментируя ночную атаку оккупантов.

Он отметил, что не секрет, что у Украины проблемы с ракетами для Patriot. И россияне понимают, что их баллистические ракеты сбиваются ракетами PAC-3 для Patriot.

"Понимая это, они накапливают соответствующее количество ракет, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону, чтобы прошло определенное количество ракет и ударило по целям. Они таким образом насыщают всю эту историю и давят на нас", – пояснил Ткачук.

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Он добавил, что РФ сейчас способна накопить баллистические ракеты для массированного удара по Украине в течение двух недель. В частности, он напомнил, что предыдущую массированную атаку захватчики устроили в начале июня.

"Прошло две недели, они накопили соответствующее количество вооружения и нанесли удар теми же методами и средствами. Россияне понимают, что мы существенно прокачались в теме сбивания дронов и видят, что мы все качественнее сбиваем дроны различного типа. Поэтому начинают применять тактику накопления и массового применения ракет. Сейчас идет стратегия накопления на определенное количество для того, чтобы проломить наши возможности по противовоздушной обороне", – добавил Ткачук.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 15 июня оккупанты применили против Украины 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. В частности, враг использовал 40 баллистических ракет – "Цирконов" и "Искандеров". Из них Силам обороны удалось сбить 20 единиц. В то же время украинские защитники сбили все крылатые ракеты оккупантов, а также 582 беспилотника.

По словам президента Владимира Зеленского, только для удара по Киеву россияне использовали 60 ракет. Он также сообщил, что в результате вражеского удара известно о 28 раненых и 4 погибших.

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